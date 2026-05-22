/Rain Alert Kerala: കാലവർഷം 26ന് എത്തിയേക്കും; ആലപ്പുഴയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Yellow Alert Issued In Seven Distrcts: സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അറബിക്കടലിന് മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഈ മാസം 26-ാം തീയതി വരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും.
ഇന്ന് മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഒപ്പം അതിവേഗതയിലുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ, കേരളത്തിനും തെക്കൻ തമിഴ്നാടിനും മുകളിലൂടെ കന്യാകുമാരി വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 26-ഓടെ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ എത്തുന്നതോടെ കേരളത്തിലുടനീളം മഴ ശക്തമാകുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ്.