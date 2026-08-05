/Rain Kerala: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 26 ആയി; കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രതാനിർദേശം തുടർന്നുപോരുകയാണ്. ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 115.6 മിമി മുതൽ 204.4 മിമി വരെയുള്ള മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തെത്തുടർന്ന് വരുംദിവസങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം (കാപ്പിൽ മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെ), കൊല്ലം (ആലപ്പാട്ട് മുതൽ ഇടവ വരെ), ആലപ്പുഴ (ചെല്ലാനം മുതൽ അഴീക്കൽ ജെട്ടി വരെ) എന്നീ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വരെ 1.1 മുതൽ 1.4 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകളുണ്ടാകാം. കന്യാകുമാരി തീരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരെ 1.2 മുതൽ 1.6 മീറ്റർ വരെ തിരമാലകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അപകടസാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ജനങ്ങൾ മാറിത്താമസിക്കണം. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലിറക്കരുതെന്നും ബീച്ചുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാരമടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
അതിനിടെ, കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയർന്നു. നാലുപേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. നിലവിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 418 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 18,434 ആളുകൾ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു.
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