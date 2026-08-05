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Rain Kerala: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 26 ആയി; കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത നിർദേശം

Weather Alert Updates: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനിടെ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 115.6 മിമി മുതൽ 204.4 മിമി വരെയുള്ള മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 05, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:12 AM IST
Rain Kerala: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 26 ആയി; കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത നിർദേശം
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Rain Kerala: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 26 ആയി; കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത നിർദേശം
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