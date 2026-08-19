/Rain Alert Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, ശക്തമായ തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴയായി നിർവചിക്കുന്നത്.
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തീരദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 'കവചം' മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിലെ സൈറണുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 18 രാത്രി 9.15-ഓടെ മുഴങ്ങി.
ഓഗസ്റ്റ് 18 അർധരാത്രി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ കേരള തീരത്ത് 1.1 മുതൽ 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. അതിനാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാപ്പിൽ മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെയും, കൊല്ലത്തെ ആലപ്പാട് മുതൽ ഇടവ വരെയും, ആലപ്പുഴയിലെ ചെല്ലാനം മുതൽ അഴീക്കൽ ജെട്ടി വരെയും, എറണാകുളത്തെ മുനമ്പം എഫ്.എച്ച് മുതൽ മറുവക്കാട് വരെയും പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശമുണ്ട്.
തൃശൂരിലെ ആറ്റുപുറം മുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ, മലപ്പുറത്തെ കടലുണ്ടി നഗരം മുതൽ പാലപ്പെട്ടി വരെ, കോഴിക്കോട്ടെ ചോമ്പാല എഫ്.എച്ച് മുതൽ രാമനാട്ടുകര വരെ, കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടണം മുതൽ ന്യൂ മാഹി വരെ, കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുഞ്ചത്തൂർ മുതൽ കോട്ടക്കുന്ന് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാണ്. കൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി, രാമനാഥപുരം, തൂത്തുക്കുടി, തിരുനെൽവേലി എന്നീ തീരങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി, കർണാടക തീരങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും, തിരമാലകൾ ശക്തമാകുന്ന സമയത്ത് യാനങ്ങൾ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഹാർബറുകളിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാത്ത വിധം കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിടുകയും ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകളിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ തീരശോഷണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രാദേശികവാസികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
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