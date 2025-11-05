Devaswom board: ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടരുത്; ഗവർണറോഡ് അഭ്യർത്ഥനയുമായ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടരുതെന്ന് ഗവർണറോഡ് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയടക്കമുള്ള ലജ്ജാകരമായ അഴിമതികളും വെട്ടിപ്പുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടും ബോര്ഡിന്റെ കാലാവധി ഒരു വര്ഷം കൂടി നീട്ടി ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കാന് സര്ക്കാര് ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശബരിമല ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിച്ചവർക്ക് പിണറായി സർക്കാർ ഏത് വിധേനയും സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നടപടികൾ സംശയാസ്പദമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ബോർഡനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടും, ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി 2025 നവംബർ 14 മുതൽ ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേരള സർക്കാർ. തിരുവിതാംകൂര്-കൊച്ചി ഹിന്ദു മത സ്ഥാപന നിയമം 1950 പ്രകാരം മൂന്ന് വര്ഷമാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ കാലാവധി. ഒരു വര്ഷം കൂടി കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കാനാണ് 2017ല് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ബോര്ഡിന്റെ കാലാവധി രണ്ട് വര്ഷമായി കുറച്ചത്.ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജി, ബോര്ഡിനെതിരായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെയും ബോര്ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാതെയും നിലവിലെ അംഗങ്ങളെ തുടരാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്ന സര്ക്കാര് നീക്കം അപകടകരമാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് വ്യക്തമാക്കി.
