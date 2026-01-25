English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rajeev Chandrashekhar: 'ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ മാത്രമല്ല'; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

Rajeev Chandrashekhar: കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയും കൂടിയാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 25, 2026, 07:30 PM IST
  • എന്താണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?
  • ഈ ചോദ്യത്തിന് സോണിയാ ഗാന്ധി ഉത്തരം പറയണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Rajeev Chandrashekhar: 'ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ മാത്രമല്ല'; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തിരുവനന്തപുരം: ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ മാത്രമല്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയും കൂടിയാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. 

സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി – ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി കണ്ടുവെന്നും പറഞ്ഞാണ് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്താണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? ഈ ചോദ്യത്തിന് സോണിയാ ഗാന്ധി ഉത്തരം പറയണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

ഉപലോകായുക്തയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ബാബു മാത്യു ജോസഫിനെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് തദ്ദേശ ഓംബുഡ്‌സ്മാനായി നിയമിച്ചതിലും ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം നിയമസഭാ രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ സംഭവത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള ലോകായുക്ത ചട്ടം 99 പ്രകാരം ഉപലോകായുക്തമാർക്ക് ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ പാടില്ല എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ആളാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭരണഘടന ലംഘിച്ച് തദ്ദേശ ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ നിയമനമെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

