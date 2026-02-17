English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ramadan 2026: വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ല, വ്യാഴാഴ്ച റംസാൻ ഒന്ന്

സംസ്ഥാനത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച റംസാൻ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 17, 2026, 08:40 PM IST
  • നാളെ ശഅബാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി വ്യാഴാഴ്ച റംസാൻ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
  • സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിവരമില്ലാത്തതിനാലാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചത്.

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ റംസാൻ വ്രതാരംഭം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ. ഫെബ്രുവരി 19 മുതലായിരിക്കും വ്രതാരംഭമെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നാളെ ശഅബാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി വ്യാഴാഴ്ച റംസാൻ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിവരമില്ലാത്തതിനാലാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. 

