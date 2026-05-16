/VD Satheesan Cabinet: വിഡി മന്ത്രിസഭയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും; കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാർ ഇവരൊക്കെ?

VD Satheesan Cabinet: മന്ത്രിസഭയല് ചെന്നിത്തല വേണമെന്ന് വിഡി നിർബന്ധിച്ചതായാണ് വിവരം
വിഡി സതീശന് മന്ത്രിസഭയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രിസഭയല് ചെന്നിത്തല വേണമെന്ന് വിഡി നിർബന്ധിച്ചതായാണ് വിവരം. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകും എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത്. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് സതീശൻ ചെന്നിത്തലയെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടത്.
എന്നാൽ ഇതിൽ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ സതീശൻ ധനകാര്യം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരൻ, എപി അനിൽകുമാർ, പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, എം ലിജു, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, മന്ത്രിമാരാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വന്നു. ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുനമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഹൈക്കമന്ഡ് അംഗീകാരത്തോടെ ഇന്ന് മന്ത്രിപ്പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറുമെന്നുമാണ് വിവരങ്ങള്.
അതേസമയം, സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ ലീഗ് മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. അഞ്ച് മന്ത്രിമാരെയാണ് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കെഎം ഷാജി, എൻ ഷംസുദ്ദീൻ, വിഇ ഗഫൂർ എന്നിവരെയാണ് മന്ത്രിമാരായി ലീഗ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പികെ ബഷീറിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഇല്ല. നേതൃയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുടെ പദവിയുണ്ടെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ലീഗ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5ാം മന്ത്രി പദവി സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതേസമയം, ചർച്ച വീണ്ടും നടക്കുമെന്നും പിഎംഎ സലാം അറിയിച്ചു.
