Ramesh Chennithala: 'പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണം, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കും'; രാഹുലിനെ ഉടൻ രാജിവയ്പ്പിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 24, 2025, 11:48 AM IST
  • രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം ഒഴിയണം എന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വത്തെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫിനെയും ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.
  • ഒരു നിമിഷം പോലും രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ പാടില്ലെന്നും ഉടൻ രാജിവയ്പ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Ramesh Chennithala: 'പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണം, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കും'; രാഹുലിനെ ഉടൻ രാജിവയ്പ്പിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും. രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം ഒഴിയണം എന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വത്തെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫിനെയും ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. രാഹുലിന്റെ രാജിയിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ നേരത്തെ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷം പോലും രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ പാടില്ലെന്നും ഉടൻ രാജിവയ്പ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പാർട്ടിക്ക് അത് ക്ഷീണം ചെയ്യുമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയാണ് ചെന്നിത്തല രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫുമായും ചെന്നിത്തല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിനെതിരെ ഇനിയും പരാതികള്‍ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: M V Govindan: 'രാഹുല്‍ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാജിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും'; വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്‍

അതേസമയം രാഹുൽ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനും. ഇക്കാര്യം സതീശൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചു. രാഹുൽ രാജിവച്ചാൽ എതിരാളികൾക്ക് മേൽ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് എഐസിസി എന്നാണ് വിവരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് എഐസിസി. 

നിലവിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ മാത്രമാണ് രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാവരും രാഹുലിനെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ്. 

