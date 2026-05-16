/Ramesh Chennithala: ഒടുവിൽ സമവായം! രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം? നിർണ്ണായക തീരുമാനം സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ

നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം നൽകുമെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത്.
കോൺഗ്രസിൽ അവസാനം സമവായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതായി വിവരം. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം നൽകാൻ തീരുമാനമായതായി സൂചന. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകും എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത്. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് സതീശൻ ചെന്നിത്തലയെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല.
ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ സതീശൻ ധനകാര്യം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം വന്നതോടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നതായണ് വിവരം. മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ വരെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ആഭ്യന്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഉള്ളൂ എന്നായി നിലപാട്. വി.ഡി സതീശൻ, ദീപ ദാസ് മുൻഷി അടക്കമുള്ളവർ ചെന്നിത്തലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
തനിക്ക് ഒപ്പമുള്ള നാല് പേരെ കൂടി മന്ത്രിസഭിലേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള നിർദേശവും ചെന്നിത്തല സതീശന് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ, ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല, അൻവർ സാദത്ത്, ടി ജെ വിനോദ് എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ആഭ്യന്തരം വിട്ടുനൽകിയതിൽ സതീശൻ പൂർണ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം ലഭിച്ചതിനാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാകുകയായിരുന്നു.
