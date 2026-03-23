Ramesh Pisharody: 'തോമസ് ഐസക് തന്നോട് ക്ഷാമാപണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല', തനിക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 23, 2026, 02:03 PM IST
  • സീനിയർ നേതാവായ തോമസ് ഐസക് തന്നോട് ക്ഷാമാപണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു.
  • പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ താൻ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ചെറിയ റീലുകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും തന്നെ അര സംഘി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതെന്നും ഒരു സംഘി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോയെന്നും ആയിരുന്നു പിഷാരടിയുടെ മറുപടി

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...
Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം
7
Gold rate today
Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം
Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
6
Hair care
Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
Kerala BT-46 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-46 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
പാലക്കാട്: തനിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് തോമസ് ഐസക്ക് ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രമേഷ് പിഷാരടി. തോമസ് ഐസകിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ തനിക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സീനിയർ നേതാവായ തോമസ് ഐസക് തന്നോട് ക്ഷാമാപണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു.

പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ താൻ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ചെറിയ റീലുകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും തന്നെ അര സംഘി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതെന്നും ഒരു സംഘി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോയെന്നും ആയിരുന്നു പിഷാരടിയുടെ മറുപടി. മുകേഷിനും ഇന്നസെൻ്റിനും വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം തപ്പി എടുക്കട്ടെയെന്നും ചെളിവാരി എറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും താൻ മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി പ്രതികരിച്ചു.

പാലക്കാട്ടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ രമേഷ് പിഷാരടിയെ സിപിഎം നേതാവ് തോമസ് ഐസക്ക് കോമാളി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് എൽഡിഎഫ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന 'ഡീൽ' ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകുന്ന വേളയിലാണ് തോമസ് ഐസക് 'കോമാളി' എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയത്. കോമാളി വേഷം കെട്ടുന്നവരെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയിട്ട് എന്തു കാര്യമെന്ന ഐസക്കിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇതിന് പിഷാരടി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ പിഷാരടി, തോമസ് ഐസക്കിനോട് സ്‌നേഹം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും സംസ്‌കാരം സമരം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതല്ലെന്നും തനിക്ക് സംസ്‌കാരം കൂടിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ അതിൽ ഖേദംപ്രകടിപ്പിച്ച് തോമസ് ഐസക് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തന്റെ പരാമർശം രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഖേദം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പിഷാരടിയുടെ അഭിനയ മികവിനേക്കുറിച്ച് മോശമായി ഒന്നും പറയാനല്ല താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

Ramesh PisharodyThomas IssacPalakkadAssembly Election 2026

