Ramesh Pisharody: 'സിനിമക്കാരനായല്ല, കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകനായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്': രമേഷ് പിഷാരടി

പാലക്കാട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് സിനിമക്കാരനായ രമേഷ് പിഷാരടിയല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ രമേഷ് പിഷാരടിയാണെന്നും പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമേഷ് പിഷാരടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വമെന്നും മണ്ഡലത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഷാഫി പറമ്പിലും വികെ ശ്രീകണ്ഠനും ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആളുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രമേഷ് പിഷാരടി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടൻ മമ്മൂട്ടി വീഡിയോ കോളിലെത്തി. പിഷാരടിക്ക് ആശംസ നേർന്നാണ് മമ്മൂട്ടി കോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയും നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫും രമേഷ് പിഷാരടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 'മമ്മൂക്കാ..നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ', എന്നായിരുന്നു പിഷാരടി മമ്മൂട്ടിയോട് വീഡിയോ കോളിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, സിനിമാസുഹൃത്തുകളെ പ്രചാരണത്തിന് കൊണ്ടുവരില്ലെന്നും അവരെ സൈബർ അക്രമണത്തിന് എറിഞ്ഞ് കൊടുക്കില്ലെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു.
