Ramesh Pisharody: പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ പരാതി; യുവതിക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി

Ramesh Pisharody: സംഭവം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 28, 2026, 12:36 PM IST
  • താൻ പാലക്കാട് വന്നിട്ട് 10 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു
  • തന്‍റെ പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിൽ ഈ കൗണ്‍സിലറും രണ്ട് ദിവസം വന്നിരുന്നുവെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ യുവതിക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ രമേശ് പിഷാരടി. സംഭവം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്നും താൻ പാലക്കാട് വന്നിട്ട് 10 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്നും തന്‍റെ പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിൽ ഈ കൗണ്‍സിലറും രണ്ട് ദിവസം വന്നിരുന്നുവെന്നും പിഷാരടി പറഞ്ഞു.

ചിത്രം കണ്ടപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ലെന്നും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ പൊലീസും സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പിഷാരടി വ്യക്തമാക്കി. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരു ചെയ്താലും അവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തലും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഒരു വാർഡ് മെമ്പർക്കെതിരായ പരാതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു.

ജോലി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രശോഭ് സി വത്സനെതിരായ ദളിത് യുവതിയുടെ ആരോപണം. പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ 24-ാം വാർഡിലെ കോൺ​ഗ്രസ് കൗൺസിലറായ പ്രശോഭിനെതിരെയാണ് ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ഉയർന്നത് യുവതിയാണ് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകിയത്. അതേസമയം, പ്രശോഭ് സി വൽസനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എ തങ്കപ്പൻ ആണ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് നടപടി. ധാർമ്മികത ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ കൂടി ഈ ധാർമ്മികത കാണിക്കട്ടെയെന്നും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. 

