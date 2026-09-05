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Congress: രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട കയ്യാങ്കളി; ​ഗൗരവതരമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്, എംഎം ഹസൻ അന്വേഷിക്കും

പാർട്ടി അച്ചടക്കവും മര്യാദകളും ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ കർശനമായ സംഘടനാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 05, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:32 PM IST
Congress: രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട കയ്യാങ്കളി; ​ഗൗരവതരമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്, എംഎം ഹസൻ അന്വേഷിക്കും
Image Credit: Facebook

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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