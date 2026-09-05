/Congress: രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട കയ്യാങ്കളി; ​ഗൗരവതരമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്, എംഎം ഹസൻ അന്വേഷിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: രമ്യാ ഹരിദാസ് എം.പി.യും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്ന് കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ എം.എം. ഹസനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി അച്ചടക്കവും മര്യാദകളും ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ കർശനമായ സംഘടനാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ
വിഷയത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല എം.എം. ഹസന് കൈമാറിയതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഹസനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾ അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകും.
പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭിന്നത
കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രണ്ടു ചേരിയായി തിരിഞ്ഞ് മത്സരിച്ചതാണ് തർക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം. കെ.പി.സി.സി. നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിങ്കര സനൽ ഇടപെട്ട് ഡി.സി.സി. ഭാരവാഹി വിശ്വനാഥൻ നായർ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് അഭയൻ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടു വിഭാഗത്തിലും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുള്ളതിനാൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാതെ നിഷ്പക്ഷമായി നിലകൊള്ളാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും, ഇതാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള അമർഷത്തിന് കാരണമായതെന്നും രമ്യാ ഹരിദാസ് വിശദീകരിച്ചു.
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