Rahul Mamkootathil Rape Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ പോലീസ് സംഘം കോട്ടയത്തെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 04:05 PM IST
  • പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനാണ് രഞ്ജിതയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്
  • മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവർ അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു

Ranjitha Pulickal Arrested: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സം​ഗക്കേസ്; അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ മഹിളാ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക രഞ്ജിത പുളിക്കൽ പിടിയിലായി. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ പോലീസ് സംഘം കോട്ടയത്തെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനാണ് രഞ്ജിതയ്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തത്. മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവർ അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

അന്ന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, രാഹുലിനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ അധിക്ഷേപം തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. അതേസമയം, നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പാലക്കാട് എം.എൽ.എ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി നാളെ വിധി പറയും.

തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലായിരുന്നു ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള വാദം നടന്നത്. കേസിന്റെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ജാമ്യകാര്യത്തിൽ കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

