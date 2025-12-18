Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ്; അറസ്റ്റിനുള്ള വിലക്ക് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ താത്ക്കാലിക വിലക്ക്. രാഹുലിനെതിരായ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കെ 'നോ ടു അറസ്റ്റിന്' കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവാണ് ജനുവരെ ഏഴ് വരെ നീട്ടിയത്.
അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കേസിലാണ് നടപടി. മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അപ്പീൽ.
