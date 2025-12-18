English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ്; അറസ്റ്റിനുള്ള വിലക്ക് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ്; അറസ്റ്റിനുള്ള വിലക്ക് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ താത്ക്കാലിക വിലക്ക്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:43 PM IST
  • അറസ്റ്റിനുള്ള വിലക്ക് ജനുവരി ഏഴ് വരെ നീട്ടി ഹൈക്കോടതി.
  • അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കേസിലാണ് നടപടി.

Read Also

  1. Sahitya Akademi Award: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം മാറ്റി വെച്ചു; കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ല

Trending Photos

Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Saturn Transit
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
5
Shukraditya Yoga 2026
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ്; അറസ്റ്റിനുള്ള വിലക്ക് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ താത്ക്കാലിക വിലക്ക്. രാഹുലിനെതിരായ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കെ 'നോ ടു അറസ്റ്റിന്' കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവാണ് ജനുവരെ ഏഴ് വരെ നീട്ടിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കേസിലാണ് നടപടി. മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അപ്പീൽ. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

Trending News