  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിനെതിരെ പീഡനക്കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു

എൺഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:08 PM IST
  • ഡിസിപി ദീപക് ദിന്‍കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസിപി വി.എസ് ദിനരാജ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക.
  • കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഡിസിപി ദീപക് ദിന്‍കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസിപി വി.എസ് ദിനരാജ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക. സ്‌പെഷ്യല്‍ ടീമിനെ ഉടന്‍ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ തോംസണ്‍ ജോസ് പറഞ്ഞു. കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 

തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരിയുമായി സൌഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നതായും, പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും, കേസിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം ബിജെപി ഒത്തുകളിയാണെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ നടന്നത് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗികബന്ധമാണെന്നും, ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുകമ്പ പിടിച്ചുപറ്റിയതായും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.  

