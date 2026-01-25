Rape Case: ചങ്ങനാശേരിയിൽ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി എച്ച്ആർ മാനേജർ അറസ്റ്റിൽ; കൂടുതൽ പേർ ഇരയായെന്ന് സംശയം, അന്വേഷണം

കോട്ടയം: ചങ്ങനാശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മുൻ എച്ച്.ആർ മാനേജർ പിടിയിലായി. പൊൻകുന്നം സ്വദേശിയായ ബാബു തോമസിനെയാണ് (45) ചങ്ങനാശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ കന്യാസ്ത്രീയെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയും പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. അശ്ലീല സദേശങ്ങൾ അയച്ചും ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചും ഇയാൾ അതിക്രമം തുടർന്നതായാണ് വിവരം.
പീഡന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ ബാബു തോമസ് ജോലിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ച് ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു. കന്യാസ്ത്രീക്ക് പുറമെ മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഇയാളുടെ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
നിലവിൽ പ്രതിയുടെ മുൻപത്തെ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സമാനമായ പരാതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. കന്യാസ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പേർ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തും. പ്രതിയെ ഇന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും.
