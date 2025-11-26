കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെത്തുടര്ന്ന് റാപ്പര് വേടൻ ആശുപത്രിയില്. ആരോഗ്യം പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ വേടനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നവംബര് 28ന് ദോഹയില് നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു. ഷോ ഡിസംബര് 12-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായും അറിയിച്ചു.
