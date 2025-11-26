English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rapper Vedan in Hospital: റാപ്പർ വേടൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ; ദോഹയിലെ പരിപാടി മാറ്റിവച്ചു

Rapper Vedan in Hospital: റാപ്പർ വേടൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ; ദോഹയിലെ പരിപാടി മാറ്റിവച്ചു

തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിലാണ് റാപ്പർ വേടനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:50 PM IST
  • നിലവിൽ വേടനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • വേടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നവംബര്‍ 28ന് ദോഹയില്‍ നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു.

Read Also

  1. Kerala High Court: പണമില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; ആശുപത്രികൾക്ക് മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Mars Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, ധനമഴ പെയ്യും ഇവർക്കുമേൽ !
6
Mars Transit
Mars Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, ധനമഴ പെയ്യും ഇവർക്കുമേൽ !
Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Samasaptaka Yog
Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Rapper Vedan in Hospital: റാപ്പർ വേടൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ; ദോഹയിലെ പരിപാടി മാറ്റിവച്ചു

കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യപ്രശ്‌നത്തെത്തുടര്‍ന്ന് റാപ്പര്‍ വേടൻ ആശുപത്രിയില്‍. ആരോ​ഗ്യം പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ വേടനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നവംബര്‍ 28ന് ദോഹയില്‍ നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു. ഷോ ഡിസംബര്‍ 12-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായും അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rapper VedanRapper Vedan HospitalRapper Vedan Showറാപ്പർ വേടൻറാപ്പർ വേടൻ ആശുപത്രിയിൽ

Trending News