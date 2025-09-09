English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vedan Rape Case: ബലാത്സം​ഗ പരാതി; റാപ്പർ വേടൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി

Rape Case Against Rapper Vedan: തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വേടൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 9, 2025, 11:30 AM IST
  • വിവാഹവാ​ഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി
  • 31,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു

കൊച്ചി: ബലാത്സം​ഗ പരാതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി റാപ്പർ വേടൻ. യുവ ഡോക്ടർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് വേടൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്. തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്. വേടന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കും.

സൗഹൃദം നടിച്ച് പിന്നീട് പ്രണയത്തിലായി വിവാഹ വാ​ഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ അഞ്ച് തവണ ലൈം​ഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പാട്ട് പുറത്തിറക്കാനായെന്ന പേരിൽ 31,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2021 ഓ​ഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ അഞ്ച് തവണയായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി.

കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, ഏലൂരിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്, തന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. താൻ മാനസികമായി തകർന്നുപോയെന്നും വേടനുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ യുവതി പറയുന്നു. വേടന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rapper Vedanവേടൻറാപ്പർ വേടൻ

