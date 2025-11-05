Rapper Vedan: ‘മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യം, പാട്ടിലൂടെ മറുപടി നൽകും'; വേടൻ

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിനെ കുറിച്ച് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമെന്ന് റാപ്പർ വേടൻ. ഇതിന് പാട്ടിലൂടെ മറുപടി നൽകുമെന്നും വേടന് പറഞ്ഞു. 'വേടനു പോലും അവാര്ഡ് നല്കി'യെന്ന മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിന് എതിരെയാണ് വേടൻ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇക്കാര്യത്തില് കൂടുതല് പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും വേടൻ വ്യക്തമാക്കി.
എനിക്ക് അവാര്ഡ് നല്കിയതിനെ വിമര്ശിക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും, അവാര്ഡ് വലിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുടെ ഭാഗമായല്ല പുരസ്കാരമെന്നും താന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയിലും അംഗമല്ലെന്നും വേടൻ വ്യക്തമാക്കി. തുടര്ച്ചയായ കേസുകള് ജോലിയെ ബാധിച്ചുവെന്നും വ്യക്തി ജീവിതത്തില് കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രായത്തിന്റേതായ പക്വത കുറവ് തനിക്കുണ്ടെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ‘വേടന് പോലും’ എന്ന പരാമര്ശം വിവാദമായതിനെത്തുടര്ന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 'പോലും' എന്ന വാക്ക് വളച്ചൊടിക്കരുതെന്നും, വേടന്റെ തന്നെ വാക്കുകള് ഉദ്ധരിച്ചതാണെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഗാനരചയിതാവല്ലാത്ത വേടന്ക്ക് അവാര്ഡ് ലഭിച്ചതിനാലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘കുതന്ത്രം’ എന്ന ഗാനത്തിനാണ് മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള പുരസ്കാരം വേടനു ലഭിച്ചത്. ലൈംഗികപീഡന കേസുകള് നേരിടുന്നയാള്ക്ക് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നല്കുന്നതിന് എതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്.
