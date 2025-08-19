English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rapper Vedan Case: ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകും? ബലാത്സം​ഗ കേസിൽ റാപ്പർ വേടന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

വിവാദ വാ​ഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരി വേടനെതിരെ നൽകിയ പരാതി  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:18 PM IST
  • മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം തുടരുന്നതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത്. നാളെയും വാദം തുടരും.
  • കേസ് നാളെ പരി​ഗണിക്കും വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം.

Rapper Vedan Case: ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകും? ബലാത്സം​ഗ കേസിൽ റാപ്പർ വേടന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: റാപ്പർ വേടന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം തുടരുന്നതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത്. നാളെയും വാദം തുടരും. കേസ് നാളെ പരി​ഗണിക്കും വരെ അറസ്റ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം.

അതേസമയം വിവാഹ വാ​ഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും മറ്റു സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധം തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ താനുമായുള്ള ബന്ധം വേടൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. വേടൻ സ്ഥിരം കുറ്റവാളി ആണെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷക കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. 

എന്നാൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളി ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്നായിരുന്നു കോടതി മറുചോദ്യം ചോദിച്ചത്. സ്വന്തം കേസിന്റെ കാര്യം മാത്രം പരാതിക്കാരി പറയണമെന്നും ജഡ്ജി നിർദേശിച്ചു. വേടന് എതിരെ പരാതിയുമായി രണ്ട് യുവതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയെന്ന വാദം പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് കാര്യമെന്നായിരുന്നു കോടതി ചോദിച്ചത്. ഈ പരാതികളിൽ എഫ്ഐആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. കോടതിയുടെ തിരക്ക് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് വാദം നാളെയും തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 

Rapper VedanSexual Assault CaseKerala high Courtറാപ്പർ വോടൻബലാത്സം​ഗ കേസ്

