/Ratan Khelkar Assumes Office: വിവാദങ്ങൾ അവിടെ നിക്കട്ടെ! അവധി ദിനത്തിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി ചുമതലയേറ്റ് രത്തൻ ഖേൽക്കർ

Ratan Khelkar IAS: ഞായറാഴ്ച, അവധി ദിനത്തിലാണ് രത്തൻ ഖേൽക്കർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം: വിമർശനങ്ങളെയും വിവാദങ്ങളെയും കാറ്റിൽപ്പറത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ഡോ.രത്തൻ ഖേൽക്കര് ചുമതലയേറ്റു. അവധി ദിനത്തിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണിതെന്നാണ് വിവരം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായിരുന്ന ഡോ. രത്തൻ യു. കേൽക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയാക്കിയതിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചുമതലയേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ബംഗാളിലേതിന് സമാനമാണ് രത്തൻ ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം എന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞത്. കേരളത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ കെസി വേണുഗോപാലിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന് അകത്തുതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും വിഷയത്തെ എതിർക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ കോൺഗ്രസ് തയാറാകുന്നില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. പതിനായിരക്കണക്കിന് വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകാത്ത കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഖേൽക്കറെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സിപിഎം നേതാവ് പി. രാജീവ് അടക്കമുള്ളവരും വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനെ ജയിപ്പിച്ചതിലുള്ള ഉപകാര സ്മരണ എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. നിയമനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും കാര്യശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഖേൽക്കറെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ ബിജെപി സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ച് രണ്ടാഴ്ച തികയും മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.