/VD Satheesan Rathan Kelkar: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പുല്ലുവിലയോ? ബംഗാളിൽ ഓഹോ, കേരളത്തിൽ ആഹാ! രത്തൻ ഖേൽക്കറിന്റെ നിയമനം...

VD Satheesan Rathan Kelkar: ബംഗാളിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ ആഞ്ഞടിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, കേരളത്തിലെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ ബിജെപി സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രണ്ടാഴ്ച തികയും മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബിജെപിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചേർന്ന 'ചോർ ബസാർ ' എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ അതിരൂക്ഷമായ പരാമർശം. കൂടുതൽ വലിയ മോഷണം നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന മനോജ് അഗർവാളിനെ ആയിരുന്നു സുവേന്ദു അധികാരി സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് വിലയില്ലേ?
കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയ്ക്കായുള്ള തർക്കത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തതും അദ്ദേഹം തന്നെ. എന്നാൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടിന് പുല്ലുവിലയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ബിജെപിയുടെ സീൽ
രത്തൻ ഖേൽക്കർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റൊരു പദവിയിൽ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികമായി തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ചില വിവാദങ്ങൾക്കും രത്തൻ ഖേൽക്കർ ഹേതുവായിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ സീലോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കത്തയച്ചു എന്നതായിരുന്നു ആ വിവാദം. എന്നാൽ അത് ഒരു ക്ലെറിക്കൽ പിശക് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് രത്തൻ ഖേൽക്കൽ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് വിശദീകരിച്ചത്.
ഈ വിഷയത്തിൽ സിപിഐഎം ശക്തമായ വിമർശനവും പരിഹാസവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സിപിഐഎമ്മിനെതിരെ ആയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ വിമർശനവും ആരോപണവും.
മറ്റ് നിയമനങ്ങളും
മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലേക്കുള്ള മറ്റ് ചില നിയമനങ്ങളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ റോയ് മാത്യുവിനെതിരെ ആണ് ആരോപണം. റോയ് മാത്യു മുമ്പ് വിഡി സതീശനെതിരേയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്കെതിരേയും എഴുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
