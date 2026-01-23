English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Republic Day 2026: റിപ്പബ്ലിക് ദിനം 2026: റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചലദൃശ്യം 'ആത്മനിർഭർ കേരളം'

നിശ്ചലദൃശ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ തിരുവനന്തപുരം പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശി സരസു ലാപ്‌ടോപ്പും സ്മാർട്‌ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 23, 2026, 02:36 PM IST
  • രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ നേട്ടങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം
  • ഡൽഹി കർത്തവ്യപഥിൽ അണിനിരക്കാൻ ഇത്തവണ കേരളത്തിന്റെ ‘ആത്മനിർഭർ കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചലദൃശ്യവും

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ നേട്ടങ്ങൾ  റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം. ഡൽഹി കർത്തവ്യപഥിൽ അണിനിരക്കാൻ ഇത്തവണ കേരളത്തിന്റെ ‘ആത്മനിർഭർ കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചലദൃശ്യവും. 

Also Read: വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊറിയൻ യുവതിയ്ക്ക് പീഡനം; ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ!

കൊച്ചി വാട്ടർമെട്രോയും സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ നേട്ടവും പ്രമേയമാക്കിയുള്ള നിശ്ചലദൃശ്യമാണ് കേരളം 77 മാറ്റത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മനിർഭർ കേരളം ഫോർ ആത്മ നിർഭർ ഭാരത്'  (ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിനായി ആത്മനിർഭർ കേരളം) എന്നതാണ് ടാഗ് ലൈൻ. കേരളത്തനിമയ്ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോഡൽ ഓഫീസറായ പിആർഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ രതീഷ് ജോൺ വ്യക്തമാക്കി.

നിശ്ചലദൃശ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ തിരുവനന്തപുരം പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശി സരസു ലാപ്‌ടോപ്പും സ്മാർട്‌ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചക്ക, മാങ്ങ, തേങ്ങ എന്നിങ്ങനെ നാടൻവിഭവങ്ങളും ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക്, ജാതിക്ക, ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിങ്ങനെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഹരിതാഭ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ട്.  ഒപ്പം കൊച്ചിയിലെ പത്ത് ദ്വീപുകളെ വാട്ടർമെട്രോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ആളുകൾ ദ്വീപിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതും ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ ആശയത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ജെ.എസ്. ചൗഹാൻ പരസ്യകമ്പനിയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് ആയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി റോയ് ജോസഫാണ് ഈ നിശ്ചലദൃശ്യം രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നത്.

ടാബ്ലോയുടെ നിർമാണം ഡൽഹിയിലെ രാഷ്‌ട്രീയ രംഗശാല ക്യാമ്പിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്‌.  ടാബ്ലോയിൽ  പതിനഞ്ച്‌ പേരാണ്‌ അണിനിരക്കുക. ടാബ്ലോയിൽ ഹരിത കർമ സേനാംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഏഴുപേർ വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ടിന്റെ സമീപമുണ്ടാകും.  ഇത് വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ്‌ നടത്തുന്ന കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ദ്വീപുകളിലുള്ളവരെ സൂചിപ്പിച്ചാണ്. മോഹൻ സിത്താര സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാനം ടാബ്ലോയ്‌ക്ക്‌ അകമ്പടിയാവും.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പുറമെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുമായി എത്തും.

