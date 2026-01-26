‌Republic Day 2026: സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം; സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ​ഗവർണർ പതാക ഉയർത്തി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ പതാക ഉയർത്തി. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരേഡുകൾ ഗവർണർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു. വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുള്ള വികാസ് വസിഷ്ഠിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരേഡുകൾ അണിനിരന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, ജി ആർ അനിൽ തുടങ്ങിയവരും, എംഎൽഎമാരും സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും പതാക ഉയർത്തി. രാവിലെ ആരംഭിക്കുന്ന പരേഡില് വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങള്, എന്സിസി സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകള് തുടങ്ങിയവര് അണിനിരക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നാഷണല് സര്വീസ് കേഡറ്റുകള് (എന്എസ്എസ്) പരേഡില് പങ്കെടുത്തു. വിവിധ സര്വകലാശാലകളിലായി 40 വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
