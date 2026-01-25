English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Republic Day Security: റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; ആർപിഎഫ് ജാഗ്രതയിൽ

Train Sabotage Threat: റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെ അട്ടിമറി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:59 AM IST
  • റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം നിർമാണ വസ്തുക്കളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ അലക്ഷ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കരുത്
  • അത്തരം വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു

Republic Day Security: റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; ആർപിഎഫ് ജാഗ്രതയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ അട്ടിമറി നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതേത്തുടർന്ന് കേരളത്തിലടക്കം റെയിൽവേ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെ അട്ടിമറി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ട്രെയിനുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ് (ആർപിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റെയിൽവേ ബോർഡ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം നിർമാണ വസ്തുക്കളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ അലക്ഷ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും അത്തരം വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പാളങ്ങളിലോ പരിസരത്തോ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വൈകാതെ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും യാത്രക്കാരോടും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും പ്രത്യേക സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ജീവനക്കാരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലും ചെങ്കോട്ടയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

