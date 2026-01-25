Republic Day Security: റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; ആർപിഎഫ് ജാഗ്രതയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ അട്ടിമറി നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതേത്തുടർന്ന് കേരളത്തിലടക്കം റെയിൽവേ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെ അട്ടിമറി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ട്രെയിനുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർപിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റെയിൽവേ ബോർഡ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം നിർമാണ വസ്തുക്കളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ അലക്ഷ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും അത്തരം വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പാളങ്ങളിലോ പരിസരത്തോ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വൈകാതെ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും യാത്രക്കാരോടും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും പ്രത്യേക സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ജീവനക്കാരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലും ചെങ്കോട്ടയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.