  • Sabarimala Temple: ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണം

Restrictions In Sabarimala: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല നട തുറന്ന ശേഷം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:20 AM IST
  • നിലവിൽ ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടുണ്ട്
  • ഇപ്പോൾ പതിവ് തിരക്ക് മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് തുടരുന്നു. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല നട തുറന്ന ശേഷം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തിയത്. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി ഇന്നലെ എത്തിയത് 14,000ൽ അധികം പേരാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 ആക്കി ചുരുക്കിയതോടെ തീർഥാടകർ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരും. മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ എത്തിയത് 28,000ത്തോളം പേർ ആണ്. നിലവിൽ ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ പതിവ് തിരക്ക് മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വെർച്വൽ ക്യൂവിലൂടെ എത്തുന്ന എല്ലാ അയ്യപ്പഭക്തർക്കും ​സു​ഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പോലീസിനെ ബോധിപ്പിച്ചാൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും.

അതേസമയം, സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ശബരിമലയിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 ആയി കുറച്ചിരുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

