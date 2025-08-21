Anganwadi food menu: അങ്കണവാടികളിലെ പരിഷ്കരിച്ച ഭക്ഷണ മെനു സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: അങ്കണവാടികളിലെ പരിഷ്കരിച്ച ഭക്ഷണ മെനു സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരുമടങ്ങുന്ന 4 വീതം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 56 പേർക്ക് 3 ദിവസത്തെ സംസ്ഥാനതല പരിശീലനവും നൽകി. കോവളം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടല് മാനേജ്മെന്റ് ആന്ഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയില് ആഗസ്റ്റ് 5 മുതല് 7 വരെയാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ അതാതു ജില്ലകളിലെ സിഡിപിഒ ആന്റ് സൂപ്പർവൈസർമാർ, തെരെഞ്ഞെടുത്ത അങ്കണവാടി വർക്കർ, ഹെൽപ്പർ എന്നിവർക്കുള്ള ജില്ലാതല പരിശീലനം നൽകും. തുടർന്ന് ഇവർ സെക്ടർ, സബ് സെക്ടർ തലത്തിൽ 66,240 അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനവും നൽകും. അങ്കണവാടികളില് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച മാതൃകയിൽ ഭക്ഷണമെനു നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
