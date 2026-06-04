/Traffic Violation: ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിഴ മാത്രമല്ല, ലൈസൻസും പോകും

തിരുവനന്തപുരം: ഇനി ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസും പോകും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ പിഴ മാത്രമല്ല ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമവും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
കേന്ദ്ര മോട്ടോര് വാഹന നിയമ പ്രകാരം ഹെല്മറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചയാളുടെ ലൈസന്സിന് മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്ക് അയോഗ്യത കല്പ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ്. എന്നാല് ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴ ചുമത്തുന്നതിനു പുറമേയാകും 3 മാസത്തേക്ക് ലൈസൻസ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചട്ടലംഘനം വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തവരെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലയച്ചു ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാനും സാമൂഹിക സേവനത്തിന് അയയ്ക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഹെല്മറ്റ് ധരിക്കാത്തവര്ക്ക് കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം 1,000 രൂപയാണ് പിഴ എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തില് 500 രൂപയാക്കി കുറച്ചിരുന്നു. പിന്നിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരന് ഹെല്മെറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്സിനെ\ ബാധിക്കും.
നിലവിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകള് വഴി ഹെല്മെറ്റില്ലാത്ത യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്തി പിഴ ഈടാക്കുന്ന സംവിധാനവുമുണ്ട്. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കില് വാഹനം ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ മോട്ടോര് സൈക്കിള് യാത്രക്കാരും ഹെല്മറ്റ് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ അപകടനിരക്ക് 20 ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിയമനടപടികള് ശക്തമാക്കുന്നത്.
ഇത് കൂടാതെ മദ്യപിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗ്, അലക്ഷ്യമായ ഡ്രൈവിംഗ്, മത്സരയോട്ടം, സാങ്കേതിക തകരാറുള്ള വാഹനം നിരത്തിലിറക്കുന്നത് എന്നിവയ്ക്കും6 മാസത്തെ സസ്പെൻഷനും 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസുമുണ്ടാകും. അത്പോൾഡ് ആംബുലൻസ്, അഗ്നിശമന സേന എന്നിവയുടെ യാത്ര തടസപ്പെടുത്തിയാലും ലൈസൻസ് 6 മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും.
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