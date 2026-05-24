/Road Accident: ടോറസ് ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Lorry Fell Into A House: അടൂർ പറക്കോട് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. മറിയം ബീവിയാണ് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
പത്തനംതിട്ട: ടോറസ് ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മെറ്റൽ കയറ്റിവന്ന ടോറസ് ലോറിയാണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചത്. അടൂർ പറക്കോട് ആണ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ അപകടമുണ്ടായത്. പറക്കോട് പീടികയിൽ മറിയം ബീവി (60) ആണ് മരിച്ചത്.
തകർന്ന വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന നിലയിലാണ് മറിയം ബീവിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കെപി റോഡിൽ പറക്കോട് സ്കൂൾ ജങ്ഷന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടിന് മുകളിലേക്ക് ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത്.
മെറ്റൽ ലോഡുമായി പോകുകയായിരുന്ന ടോറസ് ലോറിയാണ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ആദ്യം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു. ഇത് പൂർണമായും തകർന്നു. ഇതിന് ശേഷം വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ വീടിന്റെ ഭിത്തി പൂർണമായും തകരുകയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന മറിയം ബീവി വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ അടൂർ ഫയർ ഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.
അഗ്നിരക്ഷാ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തകർന്ന ചുമരിൻറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന മറിയം ബീവിയെ പുറത്തെടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.