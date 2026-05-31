/Road Accidents: തൃശൂരിലും തിരുവല്ലയിലും വാഹനാപകടം; റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് മൂന്ന് ജീവനുകൾ, 2 പേർക്ക് പരിക്ക്

Road Accidents: തൃശൂരിലും തിരുവല്ലയിലുമായി നടന്ന അപകടങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ജീവിൻ നഷ്ടമായത്.
തൃശ്ശൂര്: സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം. തൃശൂർ, തിരുവല്ല എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ അപകടങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
തൃശ്ശൂര് കാഞ്ഞാണിയില് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ട് യുവാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശി കൊടുവത്ത്പറമ്പില് പ്രണവ് (17) , കരുവന്തല സ്വദേശി അഭിമന്യു (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിത്തിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പിക്കപ്പ് വാനില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ബൈക്കില് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യുവാവ് പരിക്കേറ്റ് ആസുപത്രിയിലാണ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.
അതിനിടെ തിരുവല്ലയിൽ മിനി ലോറിയും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മിനി ലോറി ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. തിരുവല്ല കുറ്റൂരിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വാഴക്കുലകളുമായി പോയ മിനി ലോറിയും പാൽ കയറ്റി വന്ന ടാങ്കറും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. മരിച്ച മിനി ലോറി ഡ്രൈവറെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. അപകടത്തിൽ ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവറുടെ കൈകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.