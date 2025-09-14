English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kesari Article: 'ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനടക്കം ശ്രമം'; ക്രൈസ്തവര്‍ക്കെതിരെ ആര്‍എസ്എസ് മുഖവാരിക കേസരിയിൽ ലേഖനം

RSS Mouthpiece Kesari: ഛത്തീസ്​ഗഢിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ലേഖനത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവവർക്കും സഭാ നേതൃത്വത്തിനും എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:34 AM IST
  • രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു
  • ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനടക്കം ശ്രമമെന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു

Kesari Article: 'ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനടക്കം ശ്രമം'; ക്രൈസ്തവര്‍ക്കെതിരെ ആര്‍എസ്എസ് മുഖവാരിക കേസരിയിൽ ലേഖനം

തിരുവനന്തപുരം: ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും വിശ്വാസികൾക്കും എതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ആർഎസ്എസ് മുഖവാരിക കേസരിയിലെ ലേഖനം. ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനടക്കം ശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.എസ്. ബിജുവാണ് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ഛത്തീസ്​ഗഢിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ലേഖനത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവവർക്കും സഭാ നേതൃത്വത്തിനും എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസംഹിത മാറ്റി മതപരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുവെന്ന് ലേഖനത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു.

ആ​ഗോള മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ എന്ന പേരിലാണ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്​ഗഢിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റ് അവിടുത്തെ നിയമപ്രകാരം ആണെന്നും ന്യൂനപക്ഷ പീഡനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും ലേഖനത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kesari ArticleRSS Mouthpieceആര്‍എസ്എസ്കേസരിക്രൈസ്തവർ

