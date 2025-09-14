തിരുവനന്തപുരം: ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും വിശ്വാസികൾക്കും എതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ആർഎസ്എസ് മുഖവാരിക കേസരിയിലെ ലേഖനം. ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനടക്കം ശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.എസ്. ബിജുവാണ് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ഛത്തീസ്ഗഢിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ലേഖനത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവവർക്കും സഭാ നേതൃത്വത്തിനും എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസംഹിത മാറ്റി മതപരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുവെന്ന് ലേഖനത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു.
ആഗോള മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ എന്ന പേരിലാണ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റ് അവിടുത്തെ നിയമപ്രകാരം ആണെന്നും ന്യൂനപക്ഷ പീഡനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും ലേഖനത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
