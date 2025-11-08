Vande Bharat: വന്ദേഭാരതിൽ ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം; വിവാദമായതോടെ ദൃശ്യം നീക്കി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ

വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം ട്രയിൻ യാത്രയിൽ ഗണഗീതം ആലപിക്കുന്ന ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം നേരിട്ടതോടെ ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം ആലപിക്കുന്ന ദൃശ്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ നീക്കം ചെയ്തു.
എറണാകുളം-കെഎസ്ആര് ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ ഉദ്ഘാടന സ്പെഷല് ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് കുട്ടികള് ഗണഗീതം ആലപിച്ചത്. എറണാകുളം-കെഎസ്ആര് ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉദ്ഘാടനത്തിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഗാനം എന്ന അടിക്കുറിപ്പുമായിയാണ് കുട്ടികൾ പാടുന്ന ദൃശ്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പങ്കുവെച്ചത്.
