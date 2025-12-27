Thiruvalla Municipality: 103 വർഷമായ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ആദ്യമായി ദളിത് വനിത; തിരുവല്ല നഗരസഭ ഇനി എസ്. ലേഖ നയിക്കും

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല നഗരസഭയ്ക്ക് ഇനി പുതിയ അധ്യക്ഷ. നഗരത്തെ ഇനി എസ്. ലേഖ നയിക്കും. നഗരസഭയുടെ 31-ാമത്തെ അധ്യക്ഷയായാണ് ലേഖ എത്തുന്നത്. ഒൻപതാമത്തെ വനിതാ അധ്യക്ഷയും. എന്നാൽ 103 വർഷമായ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ആദ്യമായാണ് പട്ടികജാതി വനിത എത്തുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള തിരുവല്ല നഗരസഭയുടെ 37-ാം അധ്യക്ഷയായി യുഡിഎഫിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി എസ് ലേഖ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആകെയുള്ള 39 അംഗങ്ങളിൽ 32 പേർ പങ്കെടുത്ത വോട്ടെടുപ്പിൽ 18 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടിയാണ് എസ് ലേഖയിലൂടെ യുഡിഎഫ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത്.
എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് നാലാം വാർഡിലെ ആശാ സജീവ് മത്സരിച്ചെങ്കിലും 12 പേരുടെ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫിലെ ഒന്നാം വാർഡ് കൗൺസിലർ സുരേഷ്കുമാർ, ആറാം വാർഡ് കൗൺസിലർ താജുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ വോട്ടുകൾ അസാധുവായി.
ബിജെപി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 21 തിരുമൂലപുരം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രതിനിധിയായാണ് എസ്. ലേഖ വിജയിച്ചത്.
എസ്.സി വനിത വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനം. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം നടന്ന വൈസ് ചെയർമാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ ചെയർമാനും മുതിർന്ന അംഗവുമായ കെ.വി വർഗീസ് (തങ്കച്ചൻ കാഞ്ഞിരക്കാട്ട്) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആകെയുള്ള 39 അംഗങ്ങളിൽ 18 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.
എൽ.ഡി.എഫിലെ 39-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ അഡ്വ. ജെനു മാത്യുവിന് 14 അംഗങ്ങളുടെ വോട്ടുകളെ ലഭിച്ചുള്ളൂ. രണ്ടുതവണ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു. നഗരസഭയിലെ 10 ആമല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് വാർഡിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായ വർഗീസ് കെ.വി, എൽ.ഡി.എഫിലെ രാജു മുണ്ടമറ്റത്തെ 379 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് തോൽപ്പിച്ചത്.
66 വയസുള്ള അദ്ദേഹം പുതിയ കൗൺസിലിലെ മുതിർന്ന അംഗമാണ്. 2010 മുതൽ 2020 വരെ കൗൺസിലറായിരുന്നു. ഒടുവിലത്തെ രണ്ടര വർഷക്കാലം മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാനായും സേവനം അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ബി.ആർ. അനിൽ വരണാധികാരിയായി.
