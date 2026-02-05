English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabari Rail: തടസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു; ശബരി റെയിൽവേയ്ക്കായി കിഫ്ബി വഴി പണം, 1900 കോടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

Sabari Rail: തടസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു; ശബരി റെയിൽവേയ്ക്കായി കിഫ്ബി വഴി പണം, 1900 കോടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി കഴി‍ഞ്ഞു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 5, 2026, 06:31 AM IST
  • 110 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാത ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും.
  • അതിനൊപ്പം എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക ഉണർവ്വേകുകയും ചെയ്യും.

Sabari Rail: തടസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു; ശബരി റെയിൽവേയ്ക്കായി കിഫ്ബി വഴി പണം, 1900 കോടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: അങ്കമാലി-എരുമേലി ശബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചിലവിന്റെ പകുതി വഹിക്കാനും കിഫ്ബി വഴി 1900 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. 1997-98 കാലഘട്ടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണിത്. ഇത് മലയോര മേഖലയുടെ വികസനത്തിലും ശബരിമല തീർത്ഥാടന സൗകര്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാണ് സാധിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. 

110 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാത ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും. അതിനൊപ്പം എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക ഉണർവ്വേകുകയും ചെയ്യും. ദേശീയപാത 66-ലെ അങ്കമാലിയെ പെരുമ്പാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ, തൊടുപുഴ, പാലാ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. 

Also Read: Pathanamthitta News: വനിത ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ കയറിപ്പിടിച്ചു; ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അറസ്റ്റിൽ

പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്കമാലി മുതൽ കാലടി വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ 7 കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം 90 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാതയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി മുൻപ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണ്ടി വരും.

റെയിൽവേ ബജറ്റിലെ ഫണ്ട് ദൗർലഭ്യവും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും കാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായി ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതി സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ പദ്ധതി വേഗത്തിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Sabari RailKerala GovernmentKIIFBശബരി റെയിൽവേഅങ്കമാലി- ശബരി റെയിൽ പദ്ധതി

