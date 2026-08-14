പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസില് മില്മയില് എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. അന്വേഷണസംഘം പത്തനംതിട്ട ഡയറിയിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
Also Read: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 520 രൂപ
അന്വേഷണ സംഘം രേഖകള് പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാര്ക്കറ്റിങ് മാനേജറുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. തട്ടിപ്പില് മില്മ, ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്. മാത്രമല്ല നെയ്യ് വാങ്ങാനായി നടന്ന ഇടപാടിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഓര്ഡര് ചെയ്ത നെയ്യുടെ 25 ശതമാനം പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്ക്. ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചത് ഏതാണ്ട് 150000 ലിറ്ററിൽ അധികം നെയ്യാണ്. ഇതില് ആകെ ഉപയോഗിച്ചത് 19,800 ലിറ്റര് നെയ്യ് മാത്രമാനിന്നും ഭക്തര് കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്ക്ക് മില്മയുടെ നെയ്യിനേക്കാള് ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടെന്നും മൊഴിയുണ്ട്. മൊഴി നൽകിയത് 36 വര്ഷമായി അരവണ നിര്മ്മാണത്തിന് മേല്നോട്ടം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
നെയ്യ് ക്രമക്കേട് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പമ്പയിലെ ഗോഡൗണില് നെയ്യ് സൂക്ഷിച്ച് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റിവിടാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോര് റൂം മാനേജറായി മുതിര്ന്ന ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കും. സ്റ്റോര് സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ ട്രാക്ടറില് പോകുന്ന സാധനങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇതിലൂടെ ക്രമക്കേടും കരാറുകാരുടെ ഇടപെടലും തടയാനാവും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നത്തെ ബോര്ഡ് യോഗത്തില് സ്റ്റോര് സ്ഥാപിക്കുന്നതില് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസിൽ ദേവസ്വം വിജിലന്സ് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോർഡിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത് ദേവസ്വം വിജിലന്സ് എസ്പിയാണ്. കേസില് കൂടുതല് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
മില്മയില് നിന്ന് വാങ്ങിയ നെയ്യ് ശബരിമലയില് എത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാറ്റിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അംത്രമല്ല ഓര്ഡര് ചെയ്ത നെയ്യ് പൂര്ണ്ണമായും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിഗമനമുണ്ട്. നെയ്യ് മാറ്റിയത് പത്തനംതിട്ട ഡയറിയില് നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴിമധ്യേ ആണ്. നെയ്യ് എത്തിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തത് സംശയാസ്പദമാണെന്നും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ദേവസ്വം വിജിലന്സ് എസ്പിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.