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Sabarimala Ghee Irregularities: ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസ്: മിൽമയിൽ എസ്‌ഐടി പരിശോധന

വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് എസ്പി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 14, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:35 PM IST
Sabarimala Ghee Irregularities: ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസ്: മിൽമയിൽ എസ്‌ഐടി പരിശോധന
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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