  • Tantri Kandararu Rajeevaru Arrest: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala gold robbery case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എസ്ഐടി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 9, 2026, 03:59 PM IST
  • സ്വർണ്ണക്കൊള്ള തന്ത്രി അറിഞ്ഞിരുന്നു
  • ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് അറസ്റ്റിൽ. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പിന്നാലെ തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എഡിജിപി എച്ച് വെങ്കിടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് തന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്ഐടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും തുടർന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്ക് ഉറ്റബന്ധമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. സ്പോൺസർഷിപ് ഇടനില കൊള്ളയായി മാറി. പാളികളിൽ സ്വർണം പൂശാൻ തന്ത്രി അനുമതി നൽകി. കൊള്ളയ്ക്ക് തന്ത്രിയുടെ മൗനാനുവാദം ഉണ്ടായെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്ക് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ബന്ധം.

ALSO READ: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ശബരിമലയിലെത്തിച്ചത് കണ്ഠരര് രാജീവരരാണെന്ന് എ പത്മകുമാർ അടക്കം മൊഴി നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ്ഐടി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Tantri Kandararu RajeevaruTantri Kandararu Rajeevaru Arrest

