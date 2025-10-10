Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദം;സ്വർണ്ണപ്പാളി മറിച്ചുവിറ്റു, വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപക്ക് ബംഗളൂരുവിൽ വിറ്റഴിച്ചതായി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. 2019 ൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയ സമയത്ത് 474.9 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം കാണാനില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
സ്വർണ്ണപ്പാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തുവിടേണ്ട എന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരവ് തിരുത്തിയത് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ്.
വിജിലൻസ് എസ്പി സുനിൽകുമാറാണ് ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറിയത്.
ശബരിമലയിലെ യോഗദണ്ഡ് സ്വർണ്ണം പൂശിയതിലും ദുരൂഹത. സ്വർണ്ണം പൂശാൻ ചുമതല നൽകിയത് മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ മകന്.