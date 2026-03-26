English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Flagpole Case: ശബരിമല കൊടിമര വിവാദം; വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി; അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു

Sabarimala Flagpole Case: ശബരിമല കൊടിമര വിവാദം; വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി; അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു

വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് അം​ഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:33 PM IST
  • സംഭാവന നൽകിയ നടൻമാരുടെ അടക്കം 23 പേരുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു വിജിലന്‍സ്.
  • മോഹൻലാൽ, രഞ്ജിപണിക്കർ, പ്രിയദർശൻ, ഷാജി കൈലാസ്, സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം 27 പേരാണ് കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി സംഭവാന നൽകിയത്.

Sabarimala Flagpole Case: ശബരിമല കൊടിമര വിവാദം; വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി; അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: ശബരിമല കൊടിമര പുനർനിർമാണത്തിലെ ക്രമക്കേടില്‍ തുടരന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച ത്വരിതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 412 ഗ്രാം സ്വർണ്ണമാണ് കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവനയായി ലഭിച്ചത്. ഈ സ്വർണം മുഴുവൻ 'വാജിവാഹന', 'അഷ്ടദിക്പാലകർ' എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭാവന നൽകിയ നടൻമാരുടെ അടക്കം 23 പേരുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു വിജിലന്‍സ്. മോഹൻലാൽ, രഞ്ജിപണിക്കർ, പ്രിയദർശൻ, ഷാജി കൈലാസ്, സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം 27 പേരാണ് കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി സംഭവാന നൽകിയത്. ഇതിൽ നാല് പേരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സംഭാവന സ്വർണം സ്വീകരിച്ചത് എ എസ് പി കുറുപ്പാണ്. സംഭാവന നൽകിയ സ്വർണത്തിന് ദേവസ്വം രസീതും നൽകിയതായും വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala Flag Mast CaseSabarimala Kodimaram CaseKerala high Courtശബരിമല കൊടിമര വിവാദംകേരള ഹൈക്കോടതി

Trending News