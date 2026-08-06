/Sabarimala Ghee Irregularities Case: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് പ്രതിയാകും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാതിനെ പ്രതിയാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദേവസ്വം വിജിലന്സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പി എസ് പ്രശാന്ത് അടക്കം ബോര്ഡ് അംഗം അജികുമാര്, മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബു എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തു വന്നത്.
വിജിലൻസ് വിലയിരുത്തലിക് അനുസരിച്ച് ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് ഇടപാടിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഇവരാണെന്നാണ്. നെയ്യ് ഇടപാട് വഴി ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് 2.3 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും വിജിലന്സ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പിഎസ് പ്രശാന്ത്, അജികുമാര്, മുരാരി ബാബു എന്നിവര് ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിലും പ്രതികളാണ്.
ദേവസ്വം വിജിലന്സ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് മുന് ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളായ ഇവരുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അംഗങ്ങള് അറിയാതെ ഇങ്ങനെയൊരു ക്രമക്കേട് നടക്കില്ലെന്ന് സംശയം തോന്നിയ വിജിലന്സ് ശേഷം അന്വേഷണം പി എസ് പ്രശാന്ത് ഉള്പ്പെടെ ഉള്ളവരിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ക്രൈം ബ്രാബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. കെസി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി രാജമാണിക്യം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകള് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഈ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. മില്മയില് നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് നെയ്യ് കൊണ്ടുപോയ രീതി ഉള്പ്പെടെ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിലേയ്ക്കുള്ള മിൽമയുടെ നെയ്യ് വിതരണത്തിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം വിവാദമാകുന്നത്.
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