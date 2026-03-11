Unnikrishnan Potti: കടകംപള്ളി vs പോറ്റി! ഭൂമി തട്ടിപ്പ് പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ​ഗൂഢാലോചന; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി

കൊച്ചി: കടകംപ്പള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ പരാതിയുമായി ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. ഗൂഢാലോചന നടത്തി തന്നെ കേസിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. ഭൂമി തട്ടിപ്പ് പരാതി നൽകിയ പ്രതിഭയെന്ന സ്ത്രീക്ക് പിന്നിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ആരോപിക്കുന്നത്. ഡിജിപിക്കാണ് പോറ്റി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഭയെന്ന സ്ത്രീക്ക് പണം നൽകി സഹായിക്കാൻ കടകംപള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നതായും പോറ്റി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം കടകംപള്ളി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതിയുമായി പോറ്റി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് കടകംപള്ളി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇടനില നിന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പോറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.
കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള തന്റെ ഭൂമി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തട്ടിയെടുത്തുവെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭയെന്ന സ്ത്രീയുടെ ആരോപണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവർ ഡിജിപിക്ക് പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു പരാതി ഉയർന്നത്. വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഭൂമിയാണ് പ്രതിഭയുടേത്. ശേഷം ഇവിടെ സ്കൂള് നടത്താൻ അനുമതി നൽകുകയും വാടക മുടങ്ങിയതോടെ മറ്റൊരാള്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായ പ്രതിഭക്കായി കടകംപള്ളി ഇടപെട്ട് ചില ചർച്ചകള് നടന്നതായും പോറ്റി പറയുന്നു. തുമ്പ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചും ചർച്ചകള് നടന്നിരുന്നു. പ്രതിഭയെ സഹായിക്കാൻ കടകംപള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും സഹായിച്ചില്ലെന്നും പോറ്റി പറയുന്നു.
