Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്ന് ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം. ബാലമുരുകൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമായി എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഡി മണിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടില് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഇടനിലക്കാരനായെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ സംശയം.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി എസ് ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ചെന്നൈയിലും ദിണ്ടിഗലിലും രണ്ട് ടീമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വിഗ്രഹക്കടത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും മൊഴി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്നാണ് ഡി മണി പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന് ഇറിഡിയം തട്ടിപ്പുകേസില് പ്രതിയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.