  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്ന് ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്ന് ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:39 PM IST
  • ബാലമുരുകൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമായി എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
  • വിഗ്രഹക്കടത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും മൊഴി.

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്ന് ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം. ബാലമുരുകൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമായി എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഡി മണിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇടനിലക്കാരനായെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ സംശയം. 

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി എസ് ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചെന്നൈയിലും ദിണ്ടിഗലിലും രണ്ട് ടീമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വിഗ്രഹക്കടത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും മൊഴി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്നാണ് ഡി മണി പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇറിഡിയം തട്ടിപ്പുകേസില്‍ പ്രതിയാണ്. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

