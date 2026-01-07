Sabarimala Gold Robbery Case: പത്മകുമാറിന് തിരിച്ചടി; ദ്വാരപാലക പാളി കേസിൽ ജാമ്യമില്ല

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുമാർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന കേസിലാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
ഇതേ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു എന്നിവരെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ദ്വാരപാലക ശിൽപം, കട്ടിളപ്പാളി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീണ്ടും നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഈ മാസം 14-ന് പരിഗണിക്കും.
തന്റെ പേരിൽ നടന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്നും മാസങ്ങളായി ജയിലിൽ തുടരുകയാണെന്നും കാട്ടിയാണ് പത്മകുമാർ അടിയന്തര ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പത്മകുമാറിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിനുമുമ്പ് കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വിജിലൻസ് കോടതിയും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള വഴി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.