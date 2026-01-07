English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala Gold Robbery Case: പത്മകുമാറിന് തിരിച്ചടി; ദ്വാരപാലക പാളി കേസിൽ ജാമ്യമില്ല

Sabarimala Gold Robbery Case: പത്മകുമാറിന് തിരിച്ചടി; ദ്വാരപാലക പാളി കേസിൽ ജാമ്യമില്ല

A Padmakumar Bail Denied: ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന കേസിലാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 7, 2026, 12:44 PM IST
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീണ്ടും നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഈ മാസം 14-ന് പരിഗണിക്കും

Sabarimala Gold Robbery Case: പത്മകുമാറിന് തിരിച്ചടി; ദ്വാരപാലക പാളി കേസിൽ ജാമ്യമില്ല

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുമാർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന കേസിലാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.

ഇതേ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു എന്നിവരെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ദ്വാരപാലക ശിൽപം, കട്ടിളപ്പാളി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീണ്ടും നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഈ മാസം 14-ന് പരിഗണിക്കും.

തന്റെ പേരിൽ നടന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്നും മാസങ്ങളായി ജയിലിൽ തുടരുകയാണെന്നും കാട്ടിയാണ് പത്മകുമാർ അടിയന്തര ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പത്മകുമാറിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിനുമുമ്പ് കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വിജിലൻസ് കോടതിയും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള വഴി.

