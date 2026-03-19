Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; പ്രതികളായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്കും ഗോവര്‍ധനും ജാമ്യം ലഭിച്ചു

Sabarimala Gold Theft Case: ഇരുവരുടെയും റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പൂര്‍ത്തിയായതിനാൽ സ്വഭാവിക ജാമ്യമാണ് ലഭിച്ചത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 19, 2026, 05:20 PM IST
  • എസ്ഐടി ഇതുവരെ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാത്തതും ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
  • കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയാണ് ഇരുവർക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
  • ഇതോടെ കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്കാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതികളായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്കും ഗോവര്‍ധനും ജാമ്യം. ഇരുവരുടെയും റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പൂര്‍ത്തിയായതിനാൽ സ്വഭാവിക ജാമ്യമാണ് ലഭിച്ചത്. എസ്ഐടി ഇതുവരെ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാത്തതും ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയാണ് ഇരുവർക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്കാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ എട്ടുപേര്‍ക്കും കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാൻ വൈകിയതിനെതുടര്‍ന്നുള്ള സ്വഭാവിക ജാമ്യമാണ് ലഭിച്ചത്.

നേരത്തെ ജാമ്യം തേടി ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമയായ ഗോവര്‍ധൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഹര്‍ജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഗോവർധൻ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം വാങ്ങിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധനെ എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

