  • Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്; പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും ഗോവർധനും അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്; പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും ഗോവർധനും അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala Gold Robbery Case Arrest: ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് സ്വ‍ർണം വേർതിരിച്ചത് സ്മാ‍ർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ നിന്നാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:54 PM IST
  • പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
  • സ്മാ‍ർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ ആണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി



തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ നിർണായക അറസ്റ്റ്. പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും ഗോവർധനും അറസ്റ്റിൽ. ​ഗോവർധൻ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമയാണ്. സ്മാ‍ർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ ആണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് സ്വ‍ർണം വേർതിരിച്ചത് സ്മാ‍ർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ നിന്നാണ്.

എന്നാൽ, ചെമ്പുപാളിയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു. ചെമ്പാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് എസ്ഐടിക്കും മൊഴി നൽകി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശബരിമലയിലെ സ്വ‍ർണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വർണം വാങ്ങിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

അതേസമയം, സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ചിലരെ ഒഴിവാക്കുന്നോയെന്ന് കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിർണായക അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർക്ക് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ അറസ്റ്റ്.

