  • Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കേസെടുത്ത് ഇഡിയും; ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കേസെടുത്ത് ഇഡിയും; ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

Sabarimala Gold Robbery ED Case: കൊച്ചി സോണൽ ഓഫീസിൽ കേസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇഡി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് അന്വേഷണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 9, 2026, 03:57 PM IST
  • ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്ഐആറുകൾ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നു

  Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കൊച്ചി സോണൽ ഓഫീസിൽ കേസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇഡി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് അന്വേഷണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തയ്യാറാക്കിയ എഫ്ഐആറിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റ കേസായിട്ടായിരിക്കും ഇഡി ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്ഐആറുകൾ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ എതിർപ്പുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി രേഖകൾ കൈമാറാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ലഭ്യമായ മുഴുവൻ രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അനുമതി ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sabarimala Gold Robbery CaseEnforcement Directorate

