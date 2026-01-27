English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; പ്രതികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; പ്രതികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ഗുരുതര സാഹചര്യമാണിതെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 27, 2026, 06:08 PM IST
  • പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറെക്കുറെ 90 ദിവസം ആകുന്നു
  • കുറ്റപത്രം നൽകിയാൽ പ്രതികൾ സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിൽ പോകുന്നത് തടയാനാകും
  • അല്ലാത്ത പക്ഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാകുമെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

Trending Photos

Horoscope Today 26 January 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
13
Horoscope 2026
Horoscope Today 26 January 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ച​ഗ്രഹി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് കൈവരും മഹാഭാ​ഗ്യം; ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
5
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ച​ഗ്രഹി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് കൈവരും മഹാഭാ​ഗ്യം; ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
Shivratri 2026: ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഐശ്വര്യം; മഹാലക്ഷ്മി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം
5
Shivratri
Shivratri 2026: ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഐശ്വര്യം; മഹാലക്ഷ്മി യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; പ്രതികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് എസ്ഐടിയോട് ഹൈക്കോടതി. ഗുരുതര സാഹചര്യമാണിതെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറെക്കുറെ 90 ദിവസം ആകുന്നുവെന്നും കുറ്റപത്രം നൽകിയാൽ പ്രതികൾ സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിൽ പോകുന്നത് തടയാനാകുമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാകുമെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജസ്റ്റിസ് ബദറുദ്ദീനാണ് കേസിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയത്. അറസ്റ്റ് ചോദ്യംചെയ്ത് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണെന്നും പക്ഷേ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Sabarimala gold theft caseHigh court of Kerala

Trending News