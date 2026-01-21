Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; പത്മകുമാറിന്റെയും മുരാരി ബാബുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതികളായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ, മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധനന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീനാണ് ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിയത്.
സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് പങ്കില്ലെന്നും, ഭരണപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പത്മകുമാറും മുരാരി ബാബുവും വാദിച്ചത്. ശബരിമലയിലേക്ക് ഒരു കോടി നാല്പത് ലക്ഷം രൂപ സ്പോണ്സര് ചെയ്തയാളാണ് താനെന്നും സ്വര്ണ്ണം കവര്ന്നെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് നാഗ ഗോവര്ധന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മൂവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.
