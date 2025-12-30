English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: പോറ്റിയെ അറിയാമെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

Sabarimala Gold Robbery Case: ഒരു ശബരിമല ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നതെന്നാണ് മുൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:01 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും, മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത്.
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയാമെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും, മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെ, കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ തനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ശബരിമല ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നതെന്നാണ് മുൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

സ്വർണം പൂശാനായി ബോർഡോ വ്യക്തികളോ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. സ്വർണം പൂശിയ കാര്യം ബോർഡ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഒരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. മുൻമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം, ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് എ പത്മകുമാറിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല. പത്മകുമാറിന്‍റെയും സ്വര്‍ണവ്യാപാരി ഗോവര്‍ധന്‍റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവച്ചു.

