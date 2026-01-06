Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രതികൾ ​ഗൂഢാലോചന നടത്തി; പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടിത് വൻ കവർച്ചക്കെന്ന് എസ്ഐടി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുകളുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കേസ് അട്ടിമറിക്കാനായി പ്രതികൾ ബെംഗളൂരുവിൽ രഹസ്യയോഗം ചേർന്ന് വൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, ഒമ്പതാം പ്രതി പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, പത്താം പ്രതി ഗോവർധൻ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒത്തുചേർന്നത് കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുപിടിക്കാനാണെന്ന് എസ്.ഐ.ടി കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2019-ൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണം പോലും തട്ടിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നത്. 1995 മുതൽ ശബരിമല സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ഗോവർധന്, 1998-ൽ യു.ബി ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീകോവിലിൽ സ്വർണപ്പാളികൾ പൊതിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
താൻ വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന് പകരമായി 14.97 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്ന ഗോവർധന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അയാൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാണെന്നതിന് തെളിവാണെന്ന് അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ സ്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആരെയും സ്വർണം വാങ്ങാനോ പണം നൽകാനോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പണം നൽകി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രതിക്ക് സാധിക്കില്ല.
ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എത്രത്തോളം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും എസ്.ഐ.ടി അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്ത പൊലീസ്, ഇയാൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.